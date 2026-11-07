ФСБ: Колчак был готов поступить на службу в Британии и США

ФСБ обнародовала документы о готовности Колчака служить Британии и США ФСБ: Колчак был готов поступить на службу в Британии и США

Москва7 ноя Вести.Адмирал Александр Колчак выражал свою готовность служить Великобритании и Соединенным Штатам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на рассекреченные Федеральной службой безопасности России архивы времен Гражданской войны.

Как отметила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева, благодаря соответствующим документам можно узнать историю от первого лица.

Очень много противоречий, начиная от клятвы российскому императору, траектория отказа от Родины: служить хочу королевству Великобритании, флоту Америки. Дословная его фраза: "Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом" сказала она

В рассекреченных архивах также содержится информация о бывшем офицере Сургутанове, который был ответственным за охрану ценностей Госбанка при Колчаке. В 1920 году он сдал советским властям в Иркутске 19 вагонов золота, а также семь вагонов серебра. После этого он продолжил службу на финансовых должностях.

В обнародованных документах также говорится, что расстрел Колчака большевиками в 1920 году был признан обоснованным.