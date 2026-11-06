Суды в России больше 25 лет назад признали расстрел Колчака обоснованным

Рассекречены документы, в которых расстрел Колчака признается обоснованным Суды в России больше 25 лет назад признали расстрел Колчака обоснованным

Москва6 ноя Вести.Расстрел адмирала Александра Колчака большевиками в 1920 году был признан обоснованным. Это следует из рассекреченных документов, представленных на выставке "Колчак. История от первого лица" Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Военный суд Забайкальского военного округа (ЗабВО, ныне территориально входит в Восточный ВО) вынес решение по делу о реабилитации Колчака в 1999 году.

Предпринятая в отношении Колчака А. В. мера воздействия в виде расстрела, несмотря на его предыдущие заслуги..., была обоснованной говорится в тексте документа

В 2000 году Верховный суд РФ подтвердил это решение. Вопрос рассматривался Военной коллегией, которая сейчас переформирована в Судебную коллегию по делам военнослужащих.