ФСБ расширила список данных, передача которых считается угрозой безопасности РФ ФСБ расширила перечень сведений, передача которых может угрожать безопасности РФ

Москва27 ноя Вести.Минюст России зарегистрировал приказ директора ФСБ Александра Бортникова, расширяющий перечень сведений в военной и военно-технической сферах, которые не относятся к гостайне, но при получении иностранными источниками могут нанести ущерб безопасности страны.

Отмечается, что к информации, представляющей при передаче возможную угрозу, отнесены данные о лицах, заключивших контракт с Минобороны.

[Среди них числятся] осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, отбывавшие наказание в виде лишения свободы, находившиеся под стражей или состоявшие на учете в уголовно-исполнительной инспекции / исправительных центрах (включая данные об их численности) сказано в документе

Кроме того, к таким сведениям отнесены персональные данные сотрудников ФСИН, участвовавших в подготовке и отправке этих граждан на военную службу.

Также перечень дополнили информацией о зарплатах, банковских счетах, вкладах и финансовых обязательствах военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса и членов их семей. Исключение составляют данные, находящиеся в открытом доступе.

Целенаправленный сбор и передача этих сведений иностранным источникам могут стать основанием для признания человека иноагентом. При обстоятельствах, создающих угрозу безопасности России, такие действия могут квалифицироваться по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила привлечение разведслужб ЕС к получению персональных данных российских участников СВО для введения против них визовых ограничений. Постпредство РФ при Евросоюзе поставило под сомнение законность такой инициативы, указав на европейские нормы о защите персональных данных.