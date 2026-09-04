В РФ расширили требования к криптозащите госсистем В России усилят защиту сервисов, подключаемых к госсистемам

Москва4 сен Вести.ФСБ обязала применять сертифицированные средства криптографической защиты не только к самим госинформсистемам (ГИС), но и к внешним облачным сервисам, которые обеспечивают работу государственных информационных систем (ГИС), но напрямую в них не входят. Об этом сообщают "Ведомости".

Ранее подобные требования касались только самой ГИС и компонентов, входящих в нее.

Сертифицированное шифрование может понадобиться как при передаче информации из ведомства в облачную среду, так и внутри охраняемого контура - между серверами в одном центре обработки данных (ЦОД). При этом необходимость использования средств защиты и их класс обосновываются в модели угроз и техническом задании.

Представитель Минцифры рассказал изданию, что за выполнение требований отвечает владелец ГИС. Ответственное лицо может решить эту задачу своими силами либо возложить ее на исполнителей госконтракта. При этом порядок распределения расходов определяется условиями контрактов.

Ранее "Известия" сообщили, что владельцам сайтов, информационных систем и приложений не придется три года хранить данные о регистрации пользователей, привязанные к номеру телефона. Отмечалось, что в новой редакции пакета антимошеннических законопроектов "Антифрод 3.0" также нет положения о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через "Госуслуги".