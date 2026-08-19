"Известия": сайты не будут хранить данные о регистрации пользователей три года

"Известия": сайтам не придется хранить данные о регистрации пользователей 3 года "Известия": сайты не будут хранить данные о регистрации пользователей три года

Москва19 авг Вести.Владельцам сайтов, информационных систем и приложений не придется хранить три года данные о регистрации и авторизации пользователей, привязанные к номеру телефона. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на новую редакцию пакета антимошеннических законопроектов "Антифрод 3.0".

По данным издания, документ уже направлен в Минцифры на межведомственное согласование.

В нем отмечается, что владельцам сайтов, информационных систем и приложений больше не нужно будет хранить сведения о регистрации пользователей, ее отмене и авторизациях в привязке к номеру телефона в течение трех лет. Кроме того, из законопроекта также исчезло положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через "Госуслуги". Также в новой версии отсутствует требование к интернет-площадкам о проверке достоверности сведений о телефонных номерах, работающих на них иностранцев, и прочие нормы.

В Минцифры "Известиям" рассказали, что на данный момент третий пакет мер по борьбе с мошенничеством находится в стадии обсуждения, поэтому пока рано делать выводы о том, какие меры войдут в итоговую версию.

Все предложения прорабатываются с учетом баланса между безопасностью и правами пользователей. Их цель — усилить защиту граждан от мошенников в интернете подчеркнули в ведомстве

Ранее заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин напомнил в беседе с ИС "Вести", что участники государственной информационной системы "Антифрод" должны не только выявлять и пресекать мошеннические действия, но и обмениваться сведениями о них.