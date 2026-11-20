Москва20 нояВести.Сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего директора "Роспатриотцентра" Елену Беликову, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. Ей вменяют растрату в особо крупном размере.
Предъявленное политологу (Беликовой – ред.) обвинение касается хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию проектов "Роспатриотцентра". По обвинению в особо крупной растрате Беликовой грозит до десяти лет лишения свободынаписали в издании
Накануне днем Лефортовский районный суд назначил фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Директором "Роспатриотцентра" Беликова была до 2 сентября. Исполняющим обязанности в тот же день стал ее бывший заместитель Дмитрий Степыко.
Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.