Москва12 нояВести.Бывший министр экономики Сербии Раде Баста, выступавший за санкции против России, задержан 11 ноября в аэропорту Белграда по распоряжению прокуратуры.
Об этом сообщает сербское информагентство Tanjug.
Экс-министра подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением. По информации Tanjug, Баста, являясь директором компании "Белградские электростанции", причинил ей многомиллионный ущерб.
Баста подозревается в том, что, будучи директором компании "Белградские электростанции", он нанес этой компании ущерб в десятки миллионов динаров, одобряя необоснованные пожертвования различным спортивным клубам и компаниямсказано в публикации
Вместе с экс-чиновником задержаны несколько представителей спортивных объединений и клубов.
Раде Баста занимал пост министра экономики Сербии с октября 2022 года по июнь 2023-го и был активным сторонником антироссийских санкций. Он утверждал, что Сербии слишком дорого обходится неисполнение санкций, наложенных на Россию.
Ранее представитель победившего на парламентских выборах в Сербии движения "Студенческий список", экс-глава Центробанка Сербии Деян Шошкич заявил, что санкции против России не дают результатов.