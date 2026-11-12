Экс-министр экономики Сербии задержан в Белграде по подозрению в коррупции

В Сербии задержали экс-министра экономики, выступавшего за санкции против России Экс-министр экономики Сербии задержан в Белграде по подозрению в коррупции

Москва12 ноя Вести.Бывший министр экономики Сербии Раде Баста, выступавший за санкции против России, задержан 11 ноября в аэропорту Белграда по распоряжению прокуратуры.

Об этом сообщает сербское информагентство Tanjug.

Экс-министра подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением. По информации Tanjug, Баста, являясь директором компании "Белградские электростанции", причинил ей многомиллионный ущерб.

Баста подозревается в том, что, будучи директором компании "Белградские электростанции", он нанес этой компании ущерб в десятки миллионов динаров, одобряя необоснованные пожертвования различным спортивным клубам и компаниям сказано в публикации

Вместе с экс-чиновником задержаны несколько представителей спортивных объединений и клубов.

Раде Баста занимал пост министра экономики Сербии с октября 2022 года по июнь 2023-го и был активным сторонником антироссийских санкций. Он утверждал, что Сербии слишком дорого обходится неисполнение санкций, наложенных на Россию.

Ранее представитель победившего на парламентских выборах в Сербии движения "Студенческий список", экс-глава Центробанка Сербии Деян Шошкич заявил, что санкции против России не дают результатов.