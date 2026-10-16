Главу фонда "Защитим детей от наркотиков и алкоголя" Кротову задержали в Москве

Глава фонда "Защитим детей от наркотиков и алкоголя" Елена Кротова задержана Главу фонда "Защитим детей от наркотиков и алкоголя" Кротову задержали в Москве

Москва16 окт Вести.В Москве задержали и доставили в суд руководителя благотворительного фонда "Защитим детей от наркотиков и алкоголя" Елену Кротову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что женщину подозревают в вербовке людей в секту сайентологов, чья деятельность запрещена на территории РФ.

Кротова задержана по подозрению в организации деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Она доставлена в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения цитирует собеседника агентство

Ранее суд признал религиозную группу "Сайентологическая церковь города Санкт-Петербурга" экстремистской организацией по иску прокуратуры. По данным инстанции, деятельность участников секты была направлена на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства людей из определенных социальных групп.