FT указала на отсутствие Сталина в статье Бессента о Тегеранской конференции

FT: Бессент забыл упомянуть Сталина в числе участников Тегеранской конференции FT указала на отсутствие Сталина в статье Бессента о Тегеранской конференции

Москва28 авг Вести.Глава Минфина США Скотт Бессент не упомянул советского лидера Иосифа Сталина среди участников Тегеранской конференции 1943 года, сообщает британская газета The Financial Times (FT).

В опубликованной 24 августа статье Бессент отметил, что союзники собрались в Тегеране для подготовки масштабной военной операции, завершившейся высадкой войск в Нормандии.

При этом Бессент упомянул только президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Британии Уинстона Черчилля. Автор заметки FT Майк Харрис счел отсутствие имени Сталина среди участников конференции ошибкой.

Тегеранская конференция с участием руководителей СССР, США и Британии проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года и стала одним из ключевых событий Второй мировой войны.

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