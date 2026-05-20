Кокорин завершит свои выступления в "Арисе" после окончания сезона

Футболист Кокорин уйдет из кипрского "Ариса" спустя 4 года Кокорин завершит свои выступления в "Арисе" после окончания сезона

Москва20 мая Вести.Российский футболист кипрского "Ариса" Александр Кокорин после окончания сезона-2025/26 покинет клуб. Об этом проинформировала пресс-служба лимасольцев.

Россиянин завершит свои выступления за команду спустя 4 года.

Заключительный матч сезона против АЕКа станет для Кокорина прощальным написано в публикации клуба

Матч "Арис" - АЕК запланирован на 22 мая.

Кокорин выступает за "Арис" с 2022 года. С тех пор он завоевал с клубом титул чемпиона Кипра, был признан самым ценным игроком чемпионского сезона.

В его активе 114 матчей и 33 гола.