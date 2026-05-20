Москва20 маяВести.Российский футболист кипрского "Ариса" Александр Кокорин после окончания сезона-2025/26 покинет клуб. Об этом проинформировала пресс-служба лимасольцев.
Россиянин завершит свои выступления за команду спустя 4 года.
Заключительный матч сезона против АЕКа станет для Кокорина прощальнымнаписано в публикации клуба
Матч "Арис" - АЕК запланирован на 22 мая.
Кокорин выступает за "Арис" с 2022 года. С тех пор он завоевал с клубом титул чемпиона Кипра, был признан самым ценным игроком чемпионского сезона.
В его активе 114 матчей и 33 гола.