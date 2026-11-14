Женская команда "Зенита" в четвертый раз стала чемпионом России по футболу

Футболистки "Зенита" в четвертый раз выиграли чемпионат России Женская команда "Зенита" в четвертый раз стала чемпионом России по футболу

Москва14 ноя Вести.Футболистки петербургского "Зенита" завоевали титул чемпионок России, победив в выездном матче 26-го тура красноярский "Енисей" со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Живана Ступар на 3-й минуте и Дарина Ишмухаметова на 10-й минуте встречи. У соперниц один мяч отыграла Полина Долматова - на 49-й минуте.

Победа позволила "Зениту" набрать 63 очка и гарантировать себе первое место в турнирной таблице Суперлиги. Этот трофей стал четвертым в истории петербургского клуба. До этого футболистки завоевывали золотые медали национального первенства в 2022, 2023 и 2024 годах.

Ранее футболистки "Зенита" обыграли "Спартак" со счетом 1:0 в матче чемпионата России.