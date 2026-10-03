Женский "Зенит" победил "Спартак" и закрепился на первом месте в таблице

Футболистки "Зенита" обыграли "Спартак" со счетом 1:0 в матче чемпионата России Женский "Зенит" победил "Спартак" и закрепился на первом месте в таблице

Москва3 окт Вести.Женская команда петербургского "Зенита" обыграла московский "Спартак" со счетом 1:0 в матче женской футбольной Суперлиги. Встреча прошла в Москве.

Единственный мяч на 42-й минуте забила полузащитник сине-бело-голубых Дарина Ишмухаметова. Благодаря этой победе "Зенит" укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка после 19 туров. Столичный ЦСКА с 49 баллами идет вторым, а "Спартак", имея в активе 43 очка, занимает третью позицию.

В следующем туре "Зенит" примет дома "Чертаново", а красно-белые сыграют на выезде с казанским "Рубином".