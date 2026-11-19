Москва19 нояВести.Генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову решением суда продлен срок содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Черкасова Андрея Николаевича до 20 февраля 2027 годаговорится в сообщении
Бизнесмен обвиняется в особо крупном мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанного с авторскими правами многих популярных российских артистов.
Потерпевшими по делу были признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин. Ранее сообщалось, что музыканты выиграли суд у музыкального лейбла по делу о правах на фонограммы.