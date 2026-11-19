Гендиректор издательства "Джем" останется под стражей еще на три месяца Суд оставил под стражей гендиректора "Джем" Черкасова

Москва19 ноя Вести.Генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову решением суда продлен срок содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Черкасова Андрея Николаевича до 20 февраля 2027 года говорится в сообщении

Бизнесмен обвиняется в особо крупном мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанного с авторскими правами многих популярных российских артистов.

Потерпевшими по делу были признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин. Ранее сообщалось, что музыканты выиграли суд у музыкального лейбла по делу о правах на фонограммы.