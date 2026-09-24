Права на фонограммы "Руки Вверх!" по суду остались у Жукова и Потехина Суд вернул участникам "Руки Вверх!" права на фонограммы хитов группы

Москва24 сен Вести.Музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин из группы "Руки Вверх!" выиграли суд у музыкального лейбла "Джем". Арбитражный суд Москвы признал их права на фонограммы группы, теперь именно эти исполнители официально считаются владельцами записей своих хитов, сообщает РИА Новости.

Речь идет о 12 песнях с альбома "Сделай погромче!" 1998 года — например, "Крошка моя" и "Чужие губы" и других. Жуков и Потехин сами участвовали в создании этих записей, но лейбл утверждал, что права на записи были у него: якобы бывший продюсер группы Андрей Маликов передал их "Джему" по договорам 2006 года.

Суд назначил экспертизу этих договоров, после проведения которой эксперты пришли к выводу, что документы как будто специально состарили или повредили — то есть они выглядят подозрительно.

Кроме того, с 2008 года в реестре правообладателями официально значились именно Жуков и Потехин. Все эти годы они на законных основаниях передавали права на песни разным издательствам, и никто раньше это не оспаривал.

В итоге суд встал на сторону артистов и подтвердил: права на фонограммы принадлежат Жукову и Потехину. В тот же день суд отдельно подтвердил их права еще на 25 инструментальных версий песен 1998–1999 годов.

Сейчас гендиректор лейбла "Джем" Андрей Черкасов находится под стражей — его обвиняют в мошенничестве, а сам лейбл признали банкротом. Жуков и Потехин проходят по этому уголовному делу как потерпевшие.