Москва20 июнВести.Подпись Максима Фадеева на заявленных фигурантами документах ранее в арбитражных процессах, подделка, следует из документов, имеющихся у ТАСС.
Была проведена почерковедческая экспертиза в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора из пяти его альбомов.
Не является оригиналом личной подписиследует из материалов дела
Именно подделка подписи Фадеева на судебных документах, которые использовали мошенники, "стала сутью конфликта между потерпевшим, установленными фигурантами и неустановленными пока следствием лицами".