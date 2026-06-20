Подпись Максима Фадеева в документах об авторских правах оказалась поддельной

Экспертиза выяснила подлинность подписи Макса Фадеева на документах об авторстве Подпись Максима Фадеева в документах об авторских правах оказалась поддельной

Москва20 июн Вести.Подпись Максима Фадеева на заявленных фигурантами документах ранее в арбитражных процессах, подделка, следует из документов, имеющихся у ТАСС.

Была проведена почерковедческая экспертиза в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора из пяти его альбомов.

Не является оригиналом личной подписи следует из материалов дела

Именно подделка подписи Фадеева на судебных документах, которые использовали мошенники, "стала сутью конфликта между потерпевшим, установленными фигурантами и неустановленными пока следствием лицами".