Москва26 авг Вести.Певец Сергей Жуков стал самым богатым артистом, он получает по 50 миллионов рублей за выступление, пишет KP.RU.

Как рассказал изданию промоутер Сергей Лавров, группа "Руки Вверх!" собирает полные залы не только в Москве, но и в регионах. В каждом городе они выбирают самые многочисленные арены, и везде их ожидает аншлаг.

По информации газеты, юбилейные шоу группы "Руки Вверх!" в этом году посетят около 500 тысяч поклонников. Накануне дня рождения, который у музыканта 22 мая, Жуков поделился, как отметит свое 50-летие и 30-летие коллектива.

Каждый мой день рождения должен быть уникальным. Никогда не знаешь, сможешь ли ты так же праздновать в следующем году рассказал он журналистам

В этом году отмечать юбилей певец решил вместе со своей аудиторией. Он анонсировал большой тур, в который включил самые крупные российские стадионы.

Мне присылали видео из этого тура, в каждом городе у Жукова успех. Жуков сейчас самый высокооплачиваемый артист в стране, по гонорарам группа стоит в два с лишним раза дороже [певицы Надежды] Кадышевой. Насколько я знаю, минимум 50 миллионов рублей с каждого концерта у Жукова остается. Но, правда, у "Руки Вверх!" очень дорогой продакшн. В каждом городе они тратят около 30 миллионов рублей на декорации, звук и свет уточнил Лавров

Ранее Жуков рассказал, как в 1998 году группа "Руки вверх!" потеряла почти все заработанные в туре деньги.