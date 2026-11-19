Москва19 нояВести.Столичный суд продлил меру пресечения продюсеру певицы Линды Михаилу Кувшинову, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в мессенджере МАХ.
Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок нахождения под домашним арестом до 20 февраля 2027 года в отношении Кувшинова Михаила Анатольевичанаписали в пресс-службе
Кувшинова задержали в мае 2026 года в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева.