Продюсер певицы Линды останется под домашним арестом Суд Москвы оставил продюсера певицы Линды Кувшинова под домашним арестом

Москва19 ноя Вести.Столичный суд продлил меру пресечения продюсеру певицы Линды Михаилу Кувшинову, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в мессенджере МАХ.

Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок нахождения под домашним арестом до 20 февраля 2027 года в отношении Кувшинова Михаила Анатольевича написали в пресс-службе

Кувшинова задержали в мае 2026 года в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева.