Политолог Александр Кынев останется под арестом по делу о сбыте наркотиков

Иноагенту Кыневу продлили арест на месяц по делу о сбыте наркотиков Политолог Александр Кынев останется под арестом по делу о сбыте наркотиков

Москва19 ноя Вести.Срок ареста политолога Александра Кынева (признан иноагентом в РФ) по делу о покушении на сбыт наркотиков продлен еще на месяц. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением Перовского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 24 декабря 2026 года в отношении Кынева Александра Владимировича говорится в сообщении

Иноагента Александра Кынева заключили под стражу 25 сентября. Ему вменяют незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере.