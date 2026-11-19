Москва19 нояВести.Срок ареста политолога Александра Кынева (признан иноагентом в РФ) по делу о покушении на сбыт наркотиков продлен еще на месяц. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Постановлением Перовского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 24 декабря 2026 года в отношении Кынева Александра Владимировичаговорится в сообщении
Иноагента Александра Кынева заключили под стражу 25 сентября. Ему вменяют незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере.