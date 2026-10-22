Арест политолога Кынева по делу о покушении на сбыт наркотиков признан законным Мосгорсуд признал арест политолога Кынева по делу о наркотиках законным

Москва22 окт Вести.Арест политолога Александра Кынева (признан в РФ иноагентом) по делу о покушении на сбыт наркотиков признан законным. Такое решение 22 октября принял Мосгорсуд, передает РИА Новости.

Постановление Перовского районного суда города Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения говорится в материалах суда

Защита политолога настаивала на проведении процесса в закрытом режиме из-за того, что во время заседания могут быть оглашены сведения, являющиеся медицинской тайной. Суд отклонил это ходатайство.

Также адвокаты обратились в суд с просьбой изменить меру пресечения, считая арест Кынева необоснованным и излишним. Сведений, свидетельствующих, что подозреваемый сопротивлялся при задержании, в материалах дела нет.

Сам обвиняемый заявил, что лишен возможности получить в изоляторе необходимую в его состоянии квалифицированную медпомощь.

В конце сентября Кынев оказался в СИЗО по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Вину он не признал. По данным правоохранительных органов, Кынев был доставлен в следственный изолятор со следами побоев. По словам защиты, фигурант 13 дней находился в медсанчасти при СИЗО. Если он не получит квалифицированную медпомощь, то может стать инвалидом, подчеркнул один из адвокатов.

Минюст включил Кынева в реестр иностранных агентов в феврале 2026 года за распространение недостоверной информации о решениях российских властей и проводимой политике, а также создание и распространение материалов иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций.