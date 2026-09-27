Москва27 сенВести.Политолог Александр Кынев (признан иноагентом в РФ), арестованный по делу о сбыте наркотиков, уже мог быть ранее судим и состоять на учете у правоохранителей, передает RT.
Полный тезка Кынева проходил по учетам в Лысьвенском ГОВД УВД Пермской области как судимыйприводит СМИ слова своего источника
Отмечается, что в озвученном списке также значится место работы указанного лица – помощник депутата. Аналогичную должность Кынев занимал в 1996-2000 годах в парламентской партии "Яблоко".
Там же указана статья, по которой привлекался некий Кынев - 103 УК РФ "Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера".
Политолог был заключен под стражу 25 сентября, в пятницу. Ему вменяют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.