Задержанный за сбыт наркотиков политолог Кынев ранее мог быть судим

Арестованный по делу о наркотиках политолог-иноагент Кынев ранее мог быть судим Задержанный за сбыт наркотиков политолог Кынев ранее мог быть судим

Москва27 сен Вести.Политолог Александр Кынев (признан иноагентом в РФ), арестованный по делу о сбыте наркотиков, уже мог быть ранее судим и состоять на учете у правоохранителей, передает RT.

Полный тезка Кынева проходил по учетам в Лысьвенском ГОВД УВД Пермской области как судимый приводит СМИ слова своего источника

Отмечается, что в озвученном списке также значится место работы указанного лица – помощник депутата. Аналогичную должность Кынев занимал в 1996-2000 годах в парламентской партии "Яблоко".

Там же указана статья, по которой привлекался некий Кынев - 103 УК РФ "Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера".

Политолог был заключен под стражу 25 сентября, в пятницу. Ему вменяют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.