Москва25 сенВести.Перовский районный суд Москвы заключил под стражу политолога Александра Кынева (признан иноагентом) по делу о сбыте наркотиков, сообщает РИА Новости.
Постановлением Перовского районного суда Москвы 25 сентября Кыневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражусказали агентству в суде
Политологу вменяют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.
Кынева внесли в реестр иноагентов в феврале этого года за распространение недостоверных сведений о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.