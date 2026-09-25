Суд в Москве арестовал политолога Кынева по обвинению в сбыте наркотиков

В Москве политолога Кынева заключили в СИЗО по делу о сбыте наркотиков Суд в Москве арестовал политолога Кынева по обвинению в сбыте наркотиков

Москва25 сен Вести.Перовский районный суд Москвы заключил под стражу политолога Александра Кынева (признан иноагентом) по делу о сбыте наркотиков, сообщает РИА Новости.

Постановлением Перовского районного суда Москвы 25 сентября Кыневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сказали агентству в суде

Политологу вменяют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.

Кынева внесли в реестр иноагентов в феврале этого года за распространение недостоверных сведений о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.