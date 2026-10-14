Суд Москвы оставил Диану Шурыгину в СИЗО до 19 ноября Суд Москвы продлил арест Дианы Шурыгиной до 19 ноября

Москва14 окт Вести.Троицкий районный суд Москвы оставил блогера Диану Шурыгину (в замужестве – Шлянину) в СИЗО до 19 ноября. Об этом сообщается на канале столичных судов ощей юрисдикции в MAX.

Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 ноября 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны говорится в сообщении

Девушка является фигуранткой дела о распространении порнографии.

Ранее подруга Шурыгиной Диана Бичарова рассказала, что в СИЗО очень холодно и что девушка заболела ангиной.