Подруга рассказала о состоянии Дианы Шурыгиной в СИЗО KP.RU: блогер Диана Шурыгина заболела в СИЗО

Москва16 сен Вести.Ульяновский блогер Диана Шурыгина заболела в СИЗО. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на подругу 27-летней девушки – Диану Бичарову.

По ее словам, в СИЗО очень холодно.

Диана заболела ангиной. Она колет антибиотики. Я заказала лекарства и теплые вещи, но они пока не дошли сообщила Бичарова

Она также отрицательно оценила условия в камере и добавила, что у ее подруги почти нет одежды. Вместе с тем собеседница журналистов уточнила, что "Диана держится молодцом".

Диана Шурыгина – блогер из Ульяновска, ставшая известной после истории с изнасилованием на вечеринке в несовершеннолетнем возрасте в 2016 году. Обвиненный девушкой молодой человек был осужден на восемь лет и три месяца колонии строго режима; он вышел спустя год, а сама пострадавшая стала жертвой травли в интернете.

Весной 2026 года СМИ сообщили, что Диана Шурыгина задержана по подозрению в распространении порнографии. По информации ряда изданий, поводом для возбуждения уголовного дела стали интимные видеозаписи, которые появились в закрытых Telegram-каналах, администратором которых она является. В июле блогер была арестована.