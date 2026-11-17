Москва17 нояВести.Столичный суд продлил на месяц арест Диане Шурыгиной (Шляниной) по делу о распространении порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 декабря 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевнысказано в сообщении
Следствие вменяет Шурыгиной распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. Первоначально ее отправили под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений ее перевели в СИЗО.