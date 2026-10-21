Гендиректор музыкального издательства "Джем" остается под стражей Суд продлил гендиректору издательства "Джем" Черкасову содержание под стражей

Москва21 окт Вести.Срок содержания под стражей генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова продлен до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Апелляционная инстанция Московского городского суда посчитала законным продление срока содержания под стражей до 20 ноября 2026 года в отношении Черкасова Андрея Николаевича говорится в сообщении

Андрей Черкасов обвиняется в особо крупном мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанного с авторскими правами многих популярных российских артистов.

Ранее сообщалось, что музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин из "Руки Вверх!" выиграли суд у музыкального издательства "Джем". Арбитражный суд Москвы признал их права на фонограммы группы.