Москва21 октВести.Срок содержания под стражей генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова продлен до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Апелляционная инстанция Московского городского суда посчитала законным продление срока содержания под стражей до 20 ноября 2026 года в отношении Черкасова Андрея Николаевичаговорится в сообщении
Андрей Черкасов обвиняется в особо крупном мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанного с авторскими правами многих популярных российских артистов.
Ранее сообщалось, что музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин из "Руки Вверх!" выиграли суд у музыкального издательства "Джем". Арбитражный суд Москвы признал их права на фонограммы группы.