Генерал Зорин: обмен пленными будет самым масштабным в истории конфликта Генерал Зорин назвал предстоящий обмен пленными с Украиной самым масштабным

Москва11 ноя Вести.Предстоящий обмен пленными, о котором стороны договорились на переговорах в Абу-Даби, будет самым масштабным. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

Мы договорились, что это будет один из самых масштабных обменов. Конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому мы пока не подошли, потому что процедура требует согласования сказал он

Глава российской делегации на трехсторонней встрече в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что конкретные параметры обмена с украинской стороной будут оглашены в ближайшее время.

Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.