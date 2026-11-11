Генерал Зорин: обмен пленными РФ и Украины может пройти в ближайшие 2-3 недели Замначальника Генштаба ВС РФ Зорин назвал сроки проведения обмена пленными с ВСУ

Москва11 ноя Вести.Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие две-три недели. Об этом сообщил первый замначальника информации управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Александр Зорин в интервью ИС "Вести".

[Обмен состоится] в ближайшие может быть, две-три недели, как мне кажется, после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обмена сказал генерал-лейтенант

Он добавил, что этот обмен будет самым масштабным в истории конфликта.

Ранее договоренность об обмене пленными подтвердил глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.