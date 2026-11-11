Москва11 нояВести.Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие две-три недели. Об этом сообщил первый замначальника информации управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Александр Зорин в интервью ИС "Вести".
[Обмен состоится] в ближайшие может быть, две-три недели, как мне кажется, после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обменасказал генерал-лейтенант
Он добавил, что этот обмен будет самым масштабным в истории конфликта.
Ранее договоренность об обмене пленными подтвердил глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.