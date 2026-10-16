Москва16 окт Вести.Генеральный прокурор России Александр Гуцан поручил усилить надзор в сфере трудоустройства бывших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, и создать для них рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава надзорного ведомства остановился на реализации предусмотренных законом гарантий участникам СВО и членам их семей. Отмечены успехи на данном направлении деятельности, поставлены задачи по усилению надзора в сфере трудоустройства бывших военнослужащих, выдачи субсидий на создание для них рабочих мест, перечисления положенных выплат сообщили в генпрокуратуре

Также генпрокурор заявил, что необоснованные отказы в выписке рецептов на льготные препараты и изделия недопустимы. Кроме того, он попросил подчиненных обеспечить законность в сфере нацпроектов и концепций.

Хочу еще раз подчеркнуть, что эффективность надзора за реализацией национальных проектов не измеряется числом уголовных дел и внесенных представлений. В рамках компетенции важно содействовать достижению конечного результата, обеспечению прозрачности расходования бюджетных средств, а если причинен ущерб - его полному возмещению отметил Гуцан

Накануне Гуцан посетил Калининград с рабочим визитом, где встретился с коллективом прокуратуры региона. В ходе своей поездки генпрокурор посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Как сообщили в надзорном ведомстве, Гуцан пообщался с руководством филиала по вопросам оказания помощи ветеранам СВО, включая медицинскую реабилитацию, юридическую помощь и трудоустройство. Он подчеркнул, что необходимо неукоснительно соблюдать права не только военнослужащих и ветеранов, но и их близких.