Герасимов: ВСУ за лето и осень потеряли более 3,5 тысяч человек личного состава

Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ на краснолиманском направлении Герасимов: ВСУ за лето и осень потеряли более 3,5 тысяч человек личного состава

Москва16 окт Вести.Потери украинских войск на краснолиманском направлении за летне-осенний период превысили 3,5 тысячи человек убитыми и тяжелоранеными. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

В летне-осеннем периоде ВСУ потеряли ... более 3,5 тысячи человек сказал Герасимов

Глава Генштаба уточнил, что указанные потери пришлись на наиболее боеспособные и подготовленные формирования украинской армии, действовавшие на данном участке фронта.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские подразделения в зоне проведения специальной военной операции за неделю с 3 по 9 октября потеряли порядка 10135 военнослужащих.

Кроме того, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) участились случаи небоевых потерь: как минимум пять боевиков армии киевского режима умерли от хронических болезней.