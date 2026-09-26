"День европейских языков" в Москве проходит без участия Германии

Германия не стала участвовать в Дне европейских языков в Москве "День европейских языков" в Москве проходит без участия Германии

Москва26 сен Вести.Германия сняла свой стенд с фестиваля "День европейских языков" в Москве и отменила все презентации ФРГ, передает корреспондент РИА Новости.

По словам организаторов мероприятия, немецкая сторона сама сняла стенд с программы фестиваля​​​.

Как рассказали на стенде Австрии, после недавних шагов правительства ФРГ представительство Австрийского института в Москве стало "единственным местом", где можно сдать экзамен по немецкому языку образца ЕС.

День европейских языков отмечается 26 сентября по инициативе Совета Европы, фестиваль в Москве проходит во Французском лицее имени Александра Дюма - его организует Объединение институтов культуры стран ЕС (EUNIC) при поддержке представительства ЕС в России.

Ранее на фоне закрытия Русского дома в Берлине и отделений института Гете в РФ после того, как власти Германии обвинили Москву в якобы причастности к инциденту в Лейпциге, глава института Гете Геше Йост сообщила о "конце эпохи" культурных отношений между Россией и ФРГ.