Москва2 июл Вести.Германия экстрадировала в Испанию подозреваемого в убийстве юриста Андрея Портнова. Об этом сообщил представитель мадридского суда Луис Салас Фернандес.

Он уточнил, что подозреваемый уже находится на территории Испании и передан в распоряжение суда города Посуэло-де-Аларкона.

Портнова застрелили в мае 2025 года – около школы в Посуэло-де-Аларкона, куда он привез своих детей. Убийца выпустил пять пуль: четыре попали в грудь юриста, одна – в голову. Предполагаемого нападавшего задержали в ФРГ в феврале 2026 года.

В период с 2010 по 2014 годы Портнов работал в администрации президента Украины Виктора Януковича. Считается, что Портнов был одним из авторов закона, направленного на подавление протестов 2014 года. После государственного переворота на Украине юрист уехал в Испанию.