Глава Татарстана назначил генерала Лапина и. о. вице-премьера Татарстана

Герой России Александр Лапин назначен и. о. вице-премьера Татарстана Глава Татарстана назначил генерала Лапина и. о. вице-премьера Татарстана

Москва29 сен Вести.Герой России, бывший командующий группировками войск "Центр" и "Север" генерал-полковник Александр Лапин назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов. Он опубликован на сайте Раиса Республики Татарстан.

В документе отмечается, что Лапин будет исполняющим обязанности до согласования его кандидатура Государственным советом Республики Татарстан.

О назначении генерал-полковника Минниханов сообщил накануне во время ежегодного послания Госсовету республики. Он уточнил, что Лапин будет курировать вопросы поддержки участников СВО.