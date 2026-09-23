Москва23 сен Вести.Александр Шельдяев, возглавлявший министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии, назначен исполняющим обязанности премьер-министра республики. Об этом на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий Хабиров, передает ТАСС. Соответствующий указ будет подписан сегодня, 23 сентября.

Я сегодня подпишу указ главы республики о возложении исполнения обязанностей премьер-министра правительства Республики Башкортостан на Александра Николаевича Шельдяева сказал Хабиров

Как отметил глава РБ, от Шельдяева он ждет не только продолжения эффективной работы правительства, но и новых решений.

Кандидатура ранее возглавлявшего правительство Андрея Назарова, избранного депутатом Госсобрания Башкирии, будет предложена фракции партии "Единая Россия" для утверждения на должность председателя законодательного органа, заявил Хабиров. Он наградил Назарова, занимавшего пост премьер-министра, семь лет, орденом "За заслуги перед Республикой Башкортостан", который является высшей региональной наградой.