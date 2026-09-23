Москва23 сенВести.Информация о приостановке работы предприятия "Башнефть-Новойл" в Башкирии не соответствует действительности, заявил глава Минпрома республики Александр Шельдяев.
Злоумышленники создали в Telegram фейковую страницу, где якобы от моего имени разместили недостоверную информацию о приостановке деятельности "Башнефть-Новойл". Еще раз подчеркиваю: это фейкнаписал Шельдяев в мессенджере МАХ
Ранее стало известно, что глава региона Радий Хабиров принял решение назначить Шельдяева исполняющим обязанности премьер-министра республики.