Герой России Кочев выиграл выборы в Госдуму в Республике Коми В Коми обработали 100% протоколов, выборы в Госдуму выиграл Герой РФ Кочев

Москва21 сен Вести.В Республике Коми подвели итоги голосования за кандидатов в Государственную думу. Их выиграл Герой России и кандидат от партии "Единая Россия" Станислав Кочев, следует из данных на онлайн-табло ЦИК.

Речь идет про Сыктывкарский одномандатный округ №21. Там обработано 100% протоколов. Согласно опубликованным сведениям, Кочев получил поддержку 42,15% проголосовавших жителей республики.

Далее идут Олег Михайлов (23,51%), Татьяна Кривощекова из ЛДПР (7,84%), Алексей Потемкин из "Новых людей" (6,62%), Татьяна Саладина из "Справедливой России" (5,46%), Ольга Чужмарева из Партии пенсионеров (4,04%), Семен Кулешов из "Зеленых" (2,28%) и Александр Касьяненко из "Коммунистов России" (2,28%).