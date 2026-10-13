Гигантский медведь уничтожил до 40 коров в Новосибирской области В Новосибирской области ликвидировали огромного медведя, уничтожавшего скот

Москва13 окт Вести.В Венгеровском районе Новосибирской области отстрелили медведя, который уничтожил до 40 голов крупного рогатого скота. Об этом радиостанции Сиб.фм рассказал начальник управления по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии региона Семен Доплер.

По его словам, медведь был гигантского размера. Суда по фотографии, его лапа была шириной около 30 сантиметров.

Его отстреляли, но он, наверное, весом был килограммов 500 отметил Доплер

Он добавил, что действия хищника нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственному предприятию.