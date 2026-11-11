Москва11 ноя Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдвигает в президенты страны Ильзе Айгнер - женщину, не имеющую диплома о высшем образовании. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Это первая женщина-кандидат - Ильзе Айгнер. Она председатель, президент Баварского ландтага…. союзник [партии] ХДС (Христианско-демократический союз Германии). Для чего он это делает? Потому что они опасаются проиграть следующие выборы. У президента вроде как немного полномочий. … Как мы убедились на примере даже президента Польши, президент Германии может ветировать законы. Иными словами, при желании портить жизнь, например, какому-нибудь коалиционному правительству, где будет представлена АдГ ("Альтернатива для Германии"), или привести его к развалу. Мерц, говоря простым таким дворовым языком, хочет подлянку кинуть следующему правительству в случае чего. Но Ильзе Айгнер не имеет высшего образования. … Это будет не только первая женщина во главе, возможно, Германии, но и первая, по-моему, президент без высшего образования указал Гигин

По словам канцлера, положительные отклики со стороны представителей других политических партий показывают, что Айгнер может рассчитывать на широкую политическую поддержку в стране.