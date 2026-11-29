Глава Деснянского района Киева раскритиковал подготовку к отопительному сезону Глава райадминистрации в Киеве предрек рекордно короткий отопительный сезон

Москва29 ноя Вести.Столицу Украины может ожидать самый непродолжительный отопительный сезон за всю историю. С таким заявлением выступил глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов, чьи слова передает "Страна.ua".

Я вас поздравляю с началом самого короткого отопительного сезона за всю историю человечества сказал глава райадминистрации

Чиновник усомнился в эффективности проведенных коммунальными службами работ. По его мнению, любые мероприятия по подготовке к отопительному периоду утрачивают смысл, если городские власти не обеспечили наличие альтернативных источников теплоснабжения.

До этого журнал Foreign Policy сообщал, что Киев и другие города Украины могут опустеть зимой из-за проблем с энергетической инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что Киеве и десяти областях Украины фиксируются перебои с электроснабжением.