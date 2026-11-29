Москва29 нояВести.Столицу Украины может ожидать самый непродолжительный отопительный сезон за всю историю. С таким заявлением выступил глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов, чьи слова передает "Страна.ua".
Я вас поздравляю с началом самого короткого отопительного сезона за всю историю человечествасказал глава райадминистрации
Чиновник усомнился в эффективности проведенных коммунальными службами работ. По его мнению, любые мероприятия по подготовке к отопительному периоду утрачивают смысл, если городские власти не обеспечили наличие альтернативных источников теплоснабжения.
До этого журнал Foreign Policy сообщал, что Киев и другие города Украины могут опустеть зимой из-за проблем с энергетической инфраструктурой.
Ранее сообщалось, что Киеве и десяти областях Украины фиксируются перебои с электроснабжением.