Глава района в Киеве предупредил о самом коротком в истории отопительном сезоне Глава района Бахматов: Киев ждет самый короткий отопительный сезон в истории

Москва29 ноя Вести.Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов предупредил, что украинскую столицу ждет "самый короткий отопительный сезон в истории человечества", пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Чиновник назвал бессмысленными все приготовления к зиме, так как украинские власти не обеспечили альтернативные источники обеспечения теплом.

Друзья, поздравляю вас с началом самого короткого отопительного сезона за всю историю человечества. Потому что ровно через две-три недели прилетят две баллистические ракеты, и на этом отопительный сезон закончится цитируются в сообщении слова Бахматова

Ранее Владимир Зеленский допустил, что часть жителей может покинуть Киев в преддверии тяжелой зимы. Журнал Foreign Policy (FP) отмечал, что Киев и другие города Украины могут опустеть зимой из-за проблем с энергетической инфраструктурой.

Минобороны РФ наносит удары по объектам энергетики на Украине, которые обеспечивают работу предприятий ВПК и используются в интересах ВСУ.