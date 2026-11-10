Глава фермы в Херсонской области погиб в результате атаки беспилотника В Херсонской области при атаке БПЛА погиб глава животноводческого предприятия

Москва10 ноя Вести.Руководитель крупнейшего животноводческого предприятия Херсонской области "Асканийское" Виталий Плугатарев погиб в результате атаки вражеского беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Вражеский беспилотник ударил по автомобилю Виталия Анатольевича, когда он ехал на ферму по рабочим делам. От полученных ранений он скончался написал он в мессенджере MAX

Плугатарев был уроженцем поселка городского типа Белозерка Херсонской области.

Опытный руководитель и ученый, он всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Много лет трудился на благо родного края, отдавал свои знания и силы развитию аграрной отрасли Херсонщины отметил Сальдо

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Плугатарева и заверил, что его семье будет оказана вся необходимая поддержка.