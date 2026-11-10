Москва10 нояВести.Руководитель крупнейшего животноводческого предприятия Херсонской области "Асканийское" Виталий Плугатарев погиб в результате атаки вражеского беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Вражеский беспилотник ударил по автомобилю Виталия Анатольевича, когда он ехал на ферму по рабочим делам. От полученных ранений он скончалсянаписал он в мессенджере MAX
Плугатарев был уроженцем поселка городского типа Белозерка Херсонской области.
Опытный руководитель и ученый, он всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Много лет трудился на благо родного края, отдавал свои знания и силы развитию аграрной отрасли Херсонщиныотметил Сальдо
Губернатор выразил соболезнования родным и близким Плугатарева и заверил, что его семье будет оказана вся необходимая поддержка.