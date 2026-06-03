Москва3 июнВести.Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков ответил фразой "все будет хорошо" на вопрос об угрозах безопасности Петербургскому международному экономическому форуму.
Ранее стало известно, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали инфраструктуру в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.
Все будет хорошоприводит слова Костюкова Telegram-канал "Юнашев LIVE"
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что реакция Москвы на атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург, произошедшие накануне начала ПМЭФ, будет носить последовательный характер.