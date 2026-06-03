В ГРУ ответили фразой "все будет хорошо" на вопрос об угрозах безопасности ПМЭФ

Глава ГРУ Костюков высказался об угрозах безопасности ПМЭФ В ГРУ ответили фразой "все будет хорошо" на вопрос об угрозах безопасности ПМЭФ

Москва3 июн Вести.Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков ответил фразой "все будет хорошо" на вопрос об угрозах безопасности Петербургскому международному экономическому форуму.

Ранее стало известно, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали инфраструктуру в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.

Все будет хорошо приводит слова Костюкова Telegram-канал "Юнашев LIVE"

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что реакция Москвы на атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург, произошедшие накануне начала ПМЭФ, будет носить последовательный характер.