Глава "Группы УКМ" Мазепин может стать владельцем издателя "Мира танков" Глава "Группы УКМ" Мазепин намерен стать владельцем издателя "Мира танков"

Москва15 сен Вести.Бывший российский автогонщик и глава "Группы УКМ" Никита Мазепин может стать владельцем компании "Леста игры", которой принадлежит популярная онлайн-игра "Мир танков", пишет РБК со ссылкой на представителя Мазепина, а также источники.

Уточняется, что сделка еще не завершена, но близка к этому.

"Группа УКМ" проводит ряд сделок в сфере цифровых технологий, финтеха и ИИ. В этом видим будущее приводит издание слова представителя Мазепина

Подчеркивается, что изначально компания оценивалась в 50 млрд рублей, но, по словам источников издания, справедливая стоимость сегодня — от 30 до 35 млрд рублей.

Третьего сентября сообщалось, что компания "Леста игры" будет продана частному инвестору уже этой осенью.