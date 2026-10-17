Гендиректор JPMorgan Даймон: ВС России сегодня могли бы дойти до Парижа

Глава JPMorgan Даймон заявил о слабости европейской обороны перед армией России Гендиректор JPMorgan Даймон: ВС России сегодня могли бы дойти до Парижа

Москва17 окт Вести.Вооруженные силы стран Европы находятся в плачевном состоянии, заявил директор американского финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон. По его мнению, российская армия при желании была бы способна продвинуться до Парижа.

Об этом Даймон заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго. Видеозапись мероприятия обнародована на YouTube-канале объединения.

Финансист подчеркнул, что европейский континент столкнулся с крайне сложной обстановкой, вызванной не краткосрочными факторами ближайшего года, а "глубинными тектоническими трансформациями".

Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела подчеркнул Даймон

По мнению главы банка, Соединенным Штатам необходимо оказать содействие союзникам в преодолении кризиса, активизировать торговые отношения и препятствовать дезинтеграции западного блока.

Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер заявил, что тратить 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды армии недостаточно, чтобы с кем-то бороться, и европейские лидеры должны это понимать.