Приехавший в Киев глава МИД Азербайджана возложил цветы к памятнику ВСУ

Глава МИД Азербайджана возложил цветы к памятнику ВСУ в Киеве Приехавший в Киев глава МИД Азербайджана возложил цветы к памятнику ВСУ

Москва6 авг Вести.Министры иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхун Байрамов и Андрей Сибига возложили цветы к памятнику ВСУ в Киеве, сообщает азербайджанское издание Minval Politika.

Байрамов прибыл с визитом на Украину.

Джейхун Байрамов вместе с Андреем Сибигой возложил венок и почтил память погибших защитников Украины… отмечается в сообщении

Также Сибига и Байрамов провели встречу и совместную пресс-конференцию. Глава украинского МИД назвал Азербайджан стратегическим партнером.

В середине июля Байрамов приезжал с визитом в Москву. МИД России и Азербайджана отмечали позитивную динамику двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл позицию Баку по Украине ошибочной.