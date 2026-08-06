Москва6 авгВести.Министры иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхун Байрамов и Андрей Сибига возложили цветы к памятнику ВСУ в Киеве, сообщает азербайджанское издание Minval Politika.
Байрамов прибыл с визитом на Украину.
Джейхун Байрамов вместе с Андреем Сибигой возложил венок и почтил память погибших защитников Украины…отмечается в сообщении
Также Сибига и Байрамов провели встречу и совместную пресс-конференцию. Глава украинского МИД назвал Азербайджан стратегическим партнером.
В середине июля Байрамов приезжал с визитом в Москву. МИД России и Азербайджана отмечали позитивную динамику двусторонних отношений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл позицию Баку по Украине ошибочной.