Глава МИД ФРГ предостерег Киев от расширения географии конфликта Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал Киев не переносить конфликт на Балтику

Москва26 ноя Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предостерег Киев от географического расширения конфликта после недавних атак на российские суда в акваториях Средиземного и Балтийского морей. Об этом дипломат заявил в Берлине на совместном брифинге с коллегой из Румынии, передает агентство dpa.

Право Украины на самооборону неоспоримо, и мы поддерживаем Украину, но я настоятельно предостерег бы от географического расширения этого конфликта подчеркнул Вадефуль

Подчеркнув поддержку Киева со стороны Берлина, немецкий министр призвал не допускать опасной эскалации, которая ставит под угрозу гражданское судоходство и экологическую обстановку в Балтийском регионе. Ранее в Кремле назвали подобные попытки расширения зоны боевых действий потенциально крайне опасными.