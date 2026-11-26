Москва26 нояВести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предостерег Киев от географического расширения конфликта после недавних атак на российские суда в акваториях Средиземного и Балтийского морей. Об этом дипломат заявил в Берлине на совместном брифинге с коллегой из Румынии, передает агентство dpa.
Право Украины на самооборону неоспоримо, и мы поддерживаем Украину, но я настоятельно предостерег бы от географического расширения этого конфликтаподчеркнул Вадефуль
Подчеркнув поддержку Киева со стороны Берлина, немецкий министр призвал не допускать опасной эскалации, которая ставит под угрозу гражданское судоходство и экологическую обстановку в Балтийском регионе. Ранее в Кремле назвали подобные попытки расширения зоны боевых действий потенциально крайне опасными.