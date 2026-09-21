Москва21 сен Вести.Одной из особенностей избирательного процесса в России является проведение трехдневной кампании, что помогает учитывать потребности разных категорий населения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань.

Фактически население, граждане, избиратели могут приходить на участки в течение всех этих трех дней. И это [помогает] избегать скопления людей, и к тому же у людей разные потребности. Может быть, в воскресенье… люди хотят съездить на дачу, так что они могут заранее подходить к участкам и выполнять свой долг. Так что здесь были учтены потребности разных категорий населения сказала она

Ранее сообщалось, что международные политические и электоральные специалисты приехали в Россию для наблюдения за проведением выборов вопреки давлению, которое на них оказывали противники РФ.