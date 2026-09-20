Лихачев проголосовал на выборах в Госдуму во время визита в Турцию

Глава Росатома проголосовал на выборах в Госдуму во время командировки в Турцию Лихачев проголосовал на выборах в Госдуму во время визита в Турцию

Москва20 сен Вести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва, будучи в Турции с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев проголосовал в районе строительной площадки АЭС "Аккую" в Турции, где он находится с рабочим визитом говорится в сообщении

Выборы в России проходят с 18 по 20 сентября. Ранее 18 сентября участие в голосование приняли президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин, они проголосовали в онлайн формате.