Москва21 сен Вести.Участники специальной военной операции (СВО) поддерживали на выборах и поздравляли с переизбранием на второй срок главу Северной Осетии Сергея Меняйло. Об этом политик рассказал в интервью ИС "Вести".

Поздравляют, а некоторые говорят: "Не знаем, поздравлять или сочувствовать, но мы все равно рядом". Без юмора жить и работать сложно… И сегодня звонили с утра, и замкомандующие армиями вчера писали… И наши ребята, и даже командиры, ребята с других направлений, многих я знаю, они у меня на связи, хотя лично не видел. А многие знают меня. Они еще в свое время только службу начинали, когда я уже служил. Поэтому, конечно, это приятно. Но и помогать мы им помогали, помогаем и будем помогать дальше. Вот сегодня это одна из основных задач