Москва21 сен Вести.После голосования действующий глава Северной Осетии Сергей Меняйло, вновь избранный на должность, планирует решить задачи, которые были поставлены еще на прошлой неделе. Об этом он заявил ИС "Вести".

Сегодня понедельник будет такой же, как и всегда, независимо от того, прошли вчера выборы или не прошли. Есть текущие проблемы, жизнь … продолжается … Я аппаратные совещания вел, чтобы постараться оперативно решать проблемы, которые возникают и понять, как решаются накопленные проблемы. Если вот таким образом оперативно не вмешиваться, то проблемы будут копиться. А их надо наоборот развести. Нам еще догнать паровоз надо с этими проблемами, которые копились годами и десятилетиями … Сейчас я приму соответствующие доклады, потом [нужно решить] те задачи, которые были поставлены на прошлой неделе, те вопросы, которые возникли вновь. Где-то что-то произошло, где-то там лопнула труба, где-то отопление не готово, еще что-то сказал он

Ранее глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань заявила, что одной из особенностей избирательного процесса в России является проведение трехдневной кампании, что помогает учитывать потребности разных категорий населения.