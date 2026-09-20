Меняйло назвал первостепенную задачу на новом сроке в должности губернатора Меняйло: первостепенная задача в рамках нового срока – помощь бойцам СВО

Москва20 сен Вести.Первостепенная задача в рамках нового срока на должности губернатора Северной Осетии - помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал переизбранный на второй срок глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, вопросом помощи в регионе занимаются ежедневно.

Основная задача, она, наверное, первостепенная. И о ней всегда говорит наш президент – это поддержка, помощь участникам специальной военной операции и поддержка членов их семей. Мы этим вопросом занимаемся ежедневно сказал Меняйло

Кроме того, глава региона сообщил, что во время нового срока будут решаться вопросы жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сетей, развития отраслей экономики и сельского хозяйства.

Депутаты парламента Северной Осетии избрали главой региона Сергея Меняйло на второй срок 20 сентября. Переизбранный руководитель региона принес присягу народу республики​​​.